Быстров считает, что отменять лимит на легионеров в России бессмысленно

Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Быстров прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) изменить формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), который вступит в силу с сезона-2020/21.

«Если приняли такой лимит, значит, что нашим игрокам придётся конкурировать с иностранцами. Отменять лимит в нашей стране бессмысленно, потому что в противном случае пачками завезут некачественных футболистов. И это не пойдёт на пользу никому, совершенно точно. Восемь легионеров в заявке — это не так уж и много», — цитирует эксперта Sportbox.

Он подчеркнул, что за сезон множество футболистов получают травмы, поэтому новый лимит имеет смысл. По его мнению, у клубов есть достаточно времени для соответствия новым правилам.

«У некоторых команд в заявке около десяти легионеров, у кого-то немного больше. Получается, что у клубов есть время понять, с кем нужно расстаться», — добавил Быстров.

26 июня РФС принял решение изменить формат лимита с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, но во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее Томас Цорн заявил, что «Спартак» поддержал изменение лимита на легионеров в РПЛ.