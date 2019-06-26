Глушаков пожелал удачи «Спартаку» на Кубке Париматч Премьер

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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков пожелал команде удачи на товарищеском турнире — Кубке Париматч Премьер.
Глушаков пожелал удачи «Спартаку» на Кубке Париматч Премьер
  • РИА Новости

«Всех с началом сезона и турнира. Всем хорошо подготовиться! Удачи, «Спартак»!» — написал Глушаков в своём Instagram.

«Спартак» сыграет на турнире в Австрии с «Ростовом», ЦСКА и «Краснодаром».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году. 19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком.

Ранее гендиректор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб договорился с Глушаковым о более скромной компенсации, чем 100 млн рублей.

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