Цорн: с Глушаковым договорились о более скромной компенсации, чем 100 млн

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал расторжение контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
Цорн: с Глушаковым договорились о более скромной компенсации, чем 100 млн
  • © РИА Новости

«Сумму компенсации я озвучивать не могу, это конфиденциально. Он составила меньше 100 млн рублей. У нас нет такого, чтобы всем деньги раздавать. Мы договорились на более скромную компенсацию», — сказал функционер в интервью «Спорт-Экспресс».

Также Цорн добавил, что клуб инициировал расторжение договора с Глушаковым, хотя и сам футболист понимал, что это неизбежно.

Ранее сообщалось, что Бузова предложила работу экс-капитану «Спартака» Глушакову.

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