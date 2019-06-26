Цорн: с Глушаковым договорились о более скромной компенсации, чем 100 млн

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал расторжение контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Сумму компенсации я озвучивать не могу, это конфиденциально. Он составила меньше 100 млн рублей. У нас нет такого, чтобы всем деньги раздавать. Мы договорились на более скромную компенсацию», — сказал функционер в интервью «Спорт-Экспресс».

Также Цорн добавил, что клуб инициировал расторжение договора с Глушаковым, хотя и сам футболист понимал, что это неизбежно.

Ранее сообщалось, что Бузова предложила работу экс-капитану «Спартака» Глушакову.