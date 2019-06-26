Куруглиев завоевал золото по вольной борьбе в категории до 57 кг на ЕИ-2019

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Российский боец вольного стиля Даурен Куруглиев занял первое место на соревнованиях в весовой категории до 57 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
Куруглиев завоевал золото по вольной борьбе в категории до 57 кг на ЕИ-2019
  • РИА Новости

Россиянин в финале одолел представителя Белоруссии Али Шабанова. 

Бронзу между собой разделили Ахмед Дударов из Германии и Амин Майлз Назем из Сан-Марино.

Ранее борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал чемпионом Европейских игр в категории до 74 кг.

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