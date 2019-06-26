Борец вольного стиля Сидаков стал чемпионом Европейских игр в категории до 74 кг

Россиянин Заурбек Сидаков завоевал золото на соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.

Reuters

В финале российский борец победил представителя Турции Сонера Демиртаса. Третье место между собой разделили грузин Автандил Кенчадзе и азербайджанец Хаджимурад Гаджиев. Ранее Завур Угуев завоевал бронзу по вольной борьбе в категории до 57 кг на ЕИ-2019.