Борец вольного стиля Сидаков стал чемпионом Европейских игр в категории до 74 кг

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Россиянин Заурбек Сидаков завоевал золото на соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
Борец вольного стиля Сидаков стал чемпионом Европейских игр в категории до 74 кг
  • Reuters

В финале российский борец победил представителя Турции Сонера Демиртаса.

Третье место между собой разделили грузин Автандил Кенчадзе и азербайджанец Хаджимурад Гаджиев.

Ранее Завур Угуев завоевал бронзу по вольной борьбе в категории до 57 кг на ЕИ-2019.

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