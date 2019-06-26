Борец вольного стиля Сидаков стал чемпионом Европейских игр в категории до 74 кг
Россиянин Заурбек Сидаков завоевал золото на соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
- Reuters
В финале российский борец победил представителя Турции Сонера Демиртаса.
Третье место между собой разделили грузин Автандил Кенчадзе и азербайджанец Хаджимурад Гаджиев.
Ранее Завур Угуев завоевал бронзу по вольной борьбе в категории до 57 кг на ЕИ-2019.
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