РФС огласил имена 33 лучших игроков минувшего сезона

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Российский футбольный союз (РФС) назвал имена 33 лучших игроков прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РФС огласил имена 33 лучших игроков минувшего сезона
  • Reuters

Список опубликован на официальном сайте организации.

— вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»);

— правый защитник: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»);

— правый центральный защитник: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал»);

— левый центральный защитник: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»);

— левый защитник: Юрий Жирков («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Рубин»/ «Истанбул» Турция), Кристиан Рамирес («Краснодар»);

— опорный полузащитник: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»);

— правый полузащитник: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук  («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»);

— центральный полузащитник: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»);

— левый полузащитник: Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Резиуан Мирзов («Арсенал»);

— правый нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Рубин»/«Зенит»), Лука Джорджевич («Арсенал»);

— левый нападающий: Артём Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Зе Луиш («Спартак»).

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