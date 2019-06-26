РФС огласил имена 33 лучших игроков минувшего сезона
- Reuters
Список опубликован на официальном сайте организации.
— вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»);
— правый защитник: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»);
— правый центральный защитник: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал»);
— левый центральный защитник: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»);
— левый защитник: Юрий Жирков («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Рубин»/ «Истанбул» Турция), Кристиан Рамирес («Краснодар»);
— опорный полузащитник: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»);
— правый полузащитник: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»);
— центральный полузащитник: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»);
— левый полузащитник: Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Резиуан Мирзов («Арсенал»);
— правый нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Рубин»/«Зенит»), Лука Джорджевич («Арсенал»);
— левый нападающий: Артём Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Зе Луиш («Спартак»).