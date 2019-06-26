Хоккеист Щербак перешёл из «Лос-Анджелеса» в «Авангард»

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Российский нападающий Никита Щербак подписал контракт с омским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».
Хоккеист Щербак перешёл из «Лос-Анджелеса» в «Авангард»
  • ©David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт клуба, Щербак подпишет соглашение с «ястребами» на три года.

С 2018 года россиянин являлся игроком «Лос-Анджелес Кингз». В минувшем сезоне он принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и забросил одну шайбу. Его показатель полезности составил «-4», а проводил на льду Щербак в среднем по десять минут.

Ранее «Трактор» подписал экс-игрока НХЛ Гику.

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