Гинер заявил, что целью ЦСКА является полуфинал Лиги чемпионов
- РИА Новости
«Задачи ЦСКА всегда одни и те же — стать чемпионом России. В Лиге Европы надо выйти в плей-офф. В прошлом году в Лиге чемпионов было тяжело, команда играла хорошо, но она была совсем молодой», — сказал функционер.
По его мнению, неудачи прошлого сезона связаны с неопытностью, но дальше всё должно измениться.
«Вообще, задача ЦСКА — дойти до полуфинала Лиги чемпионов, но не в этом году. Когда сделаем команду, усилимся, а ещё у нас подрастают хорошие ребята», — добавил Гинер.
В минувшем сезоне ЦСКА занял четвёртое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), которое гарантировало армейцам попадание в групповой этап Лиги Европы.
Ранее Гинер заявил, что Алишер Усманов помог ЦСКА при трансфере Влашича.