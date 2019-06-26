Гинер заявил, что целью ЦСКА является полуфинал Лиги чемпионов

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер рассказал о целях своей команды.

«Задачи ЦСКА всегда одни и те же — стать чемпионом России. В Лиге Европы надо выйти в плей-офф. В прошлом году в Лиге чемпионов было тяжело, команда играла хорошо, но она была совсем молодой», — сказал функционер.

По его мнению, неудачи прошлого сезона связаны с неопытностью, но дальше всё должно измениться.

«Вообще, задача ЦСКА — дойти до полуфинала Лиги чемпионов, но не в этом году. Когда сделаем команду, усилимся, а ещё у нас подрастают хорошие ребята», — добавил Гинер.

В минувшем сезоне ЦСКА занял четвёртое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), которое гарантировало армейцам попадание в групповой этап Лиги Европы.

Ранее Гинер заявил, что Алишер Усманов помог ЦСКА при трансфере Влашича.