Гинер заявил, что Усманов помог ЦСКА при трансфере Влашича

Короткая ссылка
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему трансфер полузащитника команды Николы Влашича не был тяжёлым.
Гинер заявил, что Усманов помог ЦСКА при трансфере Влашича
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Трансфер Влашича не был тяжёлым. У нас дружественные отношения с «Эвертоном». Хозяин клуба тепло относится к нам, условия дал особые. Алишер Усманов очень помог. Хозяина «Эвертона» знал через Алишера Бурхановича, он близкий мне человек, помогает во всём, о чём бы я попросил. И сейчас пошли нам навстречу. Усманов помог словом», — сказал Гинер. 

21-летний Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона» летом 2018 года. В активе хорватского хавбека 31 матч в составе армейцев. За ЦСКА он забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. 19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет.

Ранее Гинер заявил, что защитник Марио Фернандес останется в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить