Гинер заявил, что Усманов помог ЦСКА при трансфере Влашича

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему трансфер полузащитника команды Николы Влашича не был тяжёлым.

«Трансфер Влашича не был тяжёлым. У нас дружественные отношения с «Эвертоном». Хозяин клуба тепло относится к нам, условия дал особые. Алишер Усманов очень помог. Хозяина «Эвертона» знал через Алишера Бурхановича, он близкий мне человек, помогает во всём, о чём бы я попросил. И сейчас пошли нам навстречу. Усманов помог словом», — сказал Гинер.

21-летний Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона» летом 2018 года. В активе хорватского хавбека 31 матч в составе армейцев. За ЦСКА он забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. 19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет.

Ранее Гинер заявил, что защитник Марио Фернандес останется в ЦСКА.