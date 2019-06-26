Гинер заявил, что Усманов помог ЦСКА при трансфере Влашича
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- РИА Новости
«Трансфер Влашича не был тяжёлым. У нас дружественные отношения с «Эвертоном». Хозяин клуба тепло относится к нам, условия дал особые. Алишер Усманов очень помог. Хозяина «Эвертона» знал через Алишера Бурхановича, он близкий мне человек, помогает во всём, о чём бы я попросил. И сейчас пошли нам навстречу. Усманов помог словом», — сказал Гинер.
21-летний Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона» летом 2018 года. В активе хорватского хавбека 31 матч в составе армейцев. За ЦСКА он забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. 19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет.
Ранее Гинер заявил, что защитник Марио Фернандес останется в ЦСКА.