Гинер заявил, что Фернандес останется в ЦСКА

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию, согласно которой защитник команды Марио Фернандес может покинуть коллектив.

«Марио Фернандес никуда не уходит, мы его не продаём, он остаётся в ЦСКА. Разговоры же должны быть всегда. Каждый год говорят, что у Гинера кончились деньги в левом или правом кармане, а клуб практически развалился», — сказал Гинер.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он провёл 35 матчей, в которых забил один мяч и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что футболист Звонимир Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию.