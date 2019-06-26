Гинер заявил, что Фернандес останется в ЦСКА
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Марио Фернандес никуда не уходит, мы его не продаём, он остаётся в ЦСКА. Разговоры же должны быть всегда. Каждый год говорят, что у Гинера кончились деньги в левом или правом кармане, а клуб практически развалился», — сказал Гинер.
Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он провёл 35 матчей, в которых забил один мяч и отдал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что футболист Звонимир Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию.