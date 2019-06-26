Черчесов награждён РФС за вклад в развитие российского футбола

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был награждён за выход команды в четвертьфинал на чемпионате мира 2018 года.
Черчесов награждён РФС за вклад в развитие российского футбола
  • Reuters

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил награду за вклад в развитие данного вида спорта.

55-летний специалист возглавляет национальную команду с 2016 года. Под руководством Черчесова сборная России на чемпионате мира — 2018 достигла лучшего результата в истории — выхода в четвертьфинал.

Ранее Дюков заявил о задаче с первых туров начать использование VAR.

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