Черчесов награждён РФС за вклад в развитие российского футбола

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был награждён за выход команды в четвертьфинал на чемпионате мира 2018 года.

Reuters

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил награду за вклад в развитие данного вида спорта. 55-летний специалист возглавляет национальную команду с 2016 года. Под руководством Черчесова сборная России на чемпионате мира — 2018 достигла лучшего результата в истории — выхода в четвертьфинал. Ранее Дюков заявил о задаче с первых туров начать использование VAR.