Дюков: ставим задачу с первых туров начать использование VAR

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о намерении применять систему видеопомощи арбитрам (VAR) с первых туров нового чемпионата.

«Само решение по VAR уже принято, ставим задачу с первых туров начать её использование. Сейчас продолжается поиск подрядчика. Есть два претендента, рассчитываем, что в конце этой недели или начале следующей подрядчик будет определён, после чего РФС заключит с ним контракт», — заявил Дюков журналистам.

В прошлом сезоне система VAR использовалась на решающих стадиях Кубка России, а также в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.

Ранее Гинер заявил, что РПЛ будет двигаться в направлении отмены лимита на легионеров.