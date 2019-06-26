Жена Риксена: Фернандо не собирается прибегать к эвтаназии

Супруга экс-футболиста санкт-петербургского «Зенита» Фернандо Риксена заявила, что её смертельно больному мужу не будут проводить эвтаназию, а прощальный вечер связан с тем, что ему становится тяжело проводить много времени на публике.

«Фернандо не собирается прибегать к эвтаназии, напишите это большими жирными буквами. Я сразу сказала мужу, как ответственная за его жизнь, как жена и опекун: «На это я не подпишусь, как бы ты меня ни просил». Человек появится перед публикой в последний раз, потому что ему действительно тяжело находиться пять-семь часов в окружении людей, которые пытаются его обнять, сфотографировать или потрогать», — заявила Вероника Риксен в интервью «Матч ТВ».

Экс-футболист «Зенита» страдает боковым амиотрофическим склерозом. Это болезнь центральной нервной системы, которая приводит к атрофии мышц и параличу.

Ранее экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения.