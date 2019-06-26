Жена Риксена: Фернандо не собирается прибегать к эвтаназии
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- РИА Новости
«Фернандо не собирается прибегать к эвтаназии, напишите это большими жирными буквами. Я сразу сказала мужу, как ответственная за его жизнь, как жена и опекун: «На это я не подпишусь, как бы ты меня ни просил». Человек появится перед публикой в последний раз, потому что ему действительно тяжело находиться пять-семь часов в окружении людей, которые пытаются его обнять, сфотографировать или потрогать», — заявила Вероника Риксен в интервью «Матч ТВ».
Экс-футболист «Зенита» страдает боковым амиотрофическим склерозом. Это болезнь центральной нервной системы, которая приводит к атрофии мышц и параличу.
Ранее экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения.