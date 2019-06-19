Экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, прикованный к постели из-за неизлечимой болезни, в больничной палате поздравил свою дочь с днём рождения.

«Лучший папа, лучший сюрприз для нашей маленькой девочки. Спасибо за то, что сделал её счастливой», — написала в своём Instagram жена Риксена Вероника, добавив видео с подарками, расставленными в палате.

Голландец болен боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и последующей атрофии мышц.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Риксен пригласил всех желающих на прощальную встречу.