Экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения
«Лучший папа, лучший сюрприз для нашей маленькой девочки. Спасибо за то, что сделал её счастливой», — написала в своём Instagram жена Риксена Вероника, добавив видео с подарками, расставленными в палате.
Голландец болен боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и последующей атрофии мышц.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Риксен пригласил всех желающих на прощальную встречу.