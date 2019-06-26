Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в Словению

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Новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Сочи» вылетел на тренировочный сбор в Словению.
Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в Словению
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ФК «Сочи», команда вылетела на сбор в составе 21 футболиста. Вместе с командой отправились в Словению и пятеро игроков, которые находятся на просмотре. Это защитник Артём Мещанинов, полузащитники Динияр Билялетдинов и Анатолий Катрич, а также форварды Владимир Обухов и Марко Мркич.

Тренировочный сбор ФК «Сочи» пройдёт с 25 июня по 6 июля. Первый официальный матч в сезоне 2019/20 команда сыграет 13 июля против московского «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче.

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