Хоккеист Тарасенко успешно перенёс операцию

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко перенёс хирургическое вмешательство на левом коленном суставе.

Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со ссылкой на генерального менеджера «Сент-Луиса» Дага Армстронга, российский форвард Владимир Тарасенко успешно перенёс артроскопию левого коленного сустава. Повторное обследование 27-летнего игрока назначено через четыре недели.

В прошлом сезоне «Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 4:3. Для клуба этот успех стал первым в истории.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» начнёт новый сезон НХЛ матчем с «Вашингтоном».