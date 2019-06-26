Хоккеист Тарасенко успешно перенёс операцию

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Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко перенёс хирургическое вмешательство на левом коленном суставе.
Хоккеист Тарасенко успешно перенёс операцию
  • © Reuters

Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со ссылкой на генерального менеджера «Сент-Луиса» Дага Армстронга, российский форвард Владимир Тарасенко успешно перенёс артроскопию левого коленного сустава. Повторное обследование 27-летнего игрока назначено через четыре недели.

В прошлом сезоне «Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 4:3. Для клуба этот успех стал первым в истории.  

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» начнёт новый сезон НХЛ матчем с «Вашингтоном».

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