«Сент-Луис» начнёт новый сезон НХЛ матчем с «Вашингтоном»

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Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» начнёт регулярный чемпионат сезона-2019/20 матчем с «Вашингтон Кэпиталз».
«Сент-Луис» начнёт новый сезон НХЛ матчем с «Вашингтоном»
  • Reuters
  • © Jeff Curry-USA TODAY Sports

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Сент-Луис» проведёт первую игру на домашнем льду. Матч состоится 2 октября.

«Вашингтон» же первый матч на своём льду проведёт 5 октября с «Каролина Харрикейнс».

«Блюз» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» выступают двое российских хоккеистов — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

За «Вашингтон», являющийся предыдущим обладателем трофея, играют четверо россиян — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Дмитрий Яшкин.

Ранее Иван Барбашёв высказал мнение о своём будущем в «Сент Луисе».

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