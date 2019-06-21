«Сент-Луис» начнёт новый сезон НХЛ матчем с «Вашингтоном»
- Reuters
- © Jeff Curry-USA TODAY Sports
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
«Сент-Луис» проведёт первую игру на домашнем льду. Матч состоится 2 октября.
«Вашингтон» же первый матч на своём льду проведёт 5 октября с «Каролина Харрикейнс».
NHL announces home openers for 2019-20 regular season. https://t.co/oxFKjU74pO#NHLFaceOffpic.twitter.com/XJC0JRiQk1— NHL Public Relations (@PR_NHL) 21 июня 2019 г.
«Блюз» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» выступают двое российских хоккеистов — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.
За «Вашингтон», являющийся предыдущим обладателем трофея, играют четверо россиян — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Дмитрий Яшкин.
Ранее Иван Барбашёв высказал мнение о своём будущем в «Сент Луисе».