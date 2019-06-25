«Филадельфия» сделала предложение о продлении контракта хоккеисту Проворову

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов получил квалификационное предложение.

Как сообщает пресс-служба клуба, помимо 22-летнего россиянина, квалификационные предложения получили Николя Обе-Кубел, Скотт Лотон и Трэвис Конекны.

Проворов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 7-м номером. В его активе 246 матчей за «Флайерз», в которых он набрал 97 (30 + 67) очков.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» продлил контракт с главным тренером Берубе.