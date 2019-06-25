«Филадельфия» сделала предложение о продлении контракта хоккеисту Проворову
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Как сообщает пресс-служба клуба, помимо 22-летнего россиянина, квалификационные предложения получили Николя Обе-Кубел, Скотт Лотон и Трэвис Конекны.
Проворов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 7-м номером. В его активе 246 матчей за «Флайерз», в которых он набрал 97 (30 + 67) очков.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» продлил контракт с главным тренером Берубе.