«Филадельфия» сделала предложение о продлении контракта хоккеисту Проворову

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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов получил квалификационное предложение.
«Филадельфия» сделала предложение о продлении контракта хоккеисту Проворову
  • globallookpress.com
  • © David Kirouac/Icon Sportswire

Как сообщает пресс-служба клуба, помимо 22-летнего россиянина, квалификационные предложения получили Николя Обе-Кубел, Скотт Лотон и Трэвис Конекны.

Проворов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 7-м номером. В его активе 246 матчей за «Флайерз», в которых он набрал 97 (30 + 67) очков.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» продлил контракт с главным тренером Берубе.

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