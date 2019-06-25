Агент Лукаку подтвердил интерес «Интера» к трансферу футболиста

Федерико Пасторелло, агент нападающего английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, рассказал о переговорах с миланским «Интером».

«Лукаку — это мечта, которую трудно воплотить в жизнь. Но я считаю, что нет ничего невозможного. Да, «Интер» публично выразил свои планы и желание приобрести Ромелу. Посмотрим, что получится», — приводит слова Пасторелло Football Italia.

26-летний бельгиец выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. В его активе 42 гола и 13 голевых передач в 96 матчах за «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Промес перешёл в «Аякс».