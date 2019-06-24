Экс-футболист «Спартака» Промес перешёл в «Аякс»

Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес перешёл из испанской «Севильи» в голландский «Аякс».

Об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года. «Аякс» заплатит за трансфер €15,7 млн. При этом за счёт бонусов сумма может возрасти до €17,2 млн.

Промес перешёл в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года. В его активе 66 голов и 34 передачи в 135 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. За «Севилью» он провёл 49 матчей, забил три мяча и отдал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от приобретения футболиста «Аякса» де Лигта.