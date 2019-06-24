Экс-футболист «Спартака» Промес перешёл в «Аякс»

Короткая ссылка
Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес перешёл из испанской «Севильи» в голландский «Аякс».
Экс-футболист «Спартака» Промес перешёл в «Аякс»
  • ©ajax.nl

Об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года. «Аякс» заплатит за трансфер €15,7 млн. При этом за счёт бонусов сумма может возрасти до €17,2 млн.

Промес перешёл в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года. В его активе 66 голов и 34 передачи в 135 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. За «Севилью» он провёл 49 матчей, забил три мяча и отдал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от приобретения футболиста «Аякса» де Лигта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить