Женская сборная Италии по футболу победила Китай и вышла в четвертьфинал ЧМ-2019
- ©Mao Siqian/XinHua
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу итальянок.
Победу сборной Италии принесли голы Валентины Гиакинти и Авроры Галли, забивших на 15-й и 49-й минутах.
Таким образом, итальянская команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем противостояния между Нидерландами и Японией.
Днём ранее путёвки в 1/4 финала себе обеспечили команды США и Швеции, обыгравшие Испанию и Канаду соответственно.
Ранее сообщалось, что женская сборная Франции по футболу победила Бразилию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2019.