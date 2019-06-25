Россиянки Флинк и Ивахненко пробились во второй раунд квалификации Уимблдона

Российские теннисистки Варвара Флинк и Валентина Ивахненко пробились во второй раунд квалификации третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

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В матче первого раунда Флинк одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини со счётом 7:6, 6:3. Ивахненко обыграла представительницу Китая Ма Шуюэ со счётом 6:3, 6:1. Во втором раунде Флинк сыграет с француженкой Джессикой Понше, а Ивахненко — либо с Алёной Большовой, представляющей Испанию, либо с американкой Кори Гофф. Ранее сообщалось, что Софья Жук проиграла в первом раунде квалификации Уимблдона.