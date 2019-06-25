Жук проиграла в первом раунде квалификации Уимблдона

Россиянка София Жук потерпела поражение от американки Варвары Лепченко в матче первого раунда квалификации третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

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Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 7:6, 2:6, 6:0 в пользу американской теннисистки. Ранее сообщалось, что Вихлянцева пробилась во второй раунд квалификации Уимблдона.