Барти объяснила, почему отказалась выступать с Марреем в миксте

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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала свой отказ от выступлений с британцем Энди Марреем в соревнованиях смешанных дуэтов на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — Уимблдоне.
Барти объяснила, почему отказалась выступать с Марреем в миксте
  • Reuters

«Когда Энди написал мне, я была немного шокирована, если честно. Очевидно, я бы хотела воспользоваться возможностью поиграть с Энди, но я приняла решение. Думаю, оно стало самым тяжёлым в моей карьере. Мне потребовалось некоторое время, чтобы подумать, но в итоге я решила, что играть в трёх разрядах — это слишком для меня», — приводит слова Барти Tennis World USA.

Прежде Маррей заявил, что многие теннисистки ответили отказом на его предложение сыграть на Уимблдоне в дуэте, а Барти, по его словам, отказала ему дважды.

Ранее Маррей высказался о возможном выступлении с Шараповой в миксте на Уимблдоне.

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