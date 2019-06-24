Маррей высказался о возможном выступлении с Шараповой в миксте на Уимблдоне

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Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал возможность совместного выступления с россиянкой Марией Шараповой в соревнованиях смешанных дуэтов на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — Уимблдоне.
Маррей высказался о возможном выступлении с Шараповой в миксте на Уимблдоне
  • Reuters

«Честно говоря, я не очень много думал об этом. Кажется, мы сыграли лишь один раз в паре в матче IPTL. Не помню, чтобы мы в дуэте действовали особенно здорово», — приводит слова Маррея Metro.

Он также ответил на вопрос, повлияла ли её дисквалификация за допинг на шансы выступить в паре.

«Наверное. Но я не думал об этом. В то время я говорил то, что чувствовал. Моё мнение об этих вещах осталось таким же, как раньше. Моя точка зрения не изменится», — добавил 32-летний британец.

После слов Маррея о возникших сложностях с поиском партнёрши на Уимблдон Шарапова в своём Twitter намекнула на возможное сотрудничество.

Ранее Анна Чакветадзе высказала мнение, что выступление в миксте с Марреем не пойдёт на пользу Шараповой.

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