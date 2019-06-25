IBU продолжает рассмотрение допинговых дел Слепцовой и Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) продолжает процесс рассмотрения дел Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

По словам пресс-службы IBU, которые передаёт ТАСС, не существует фиксированного срока, отведённого на рассмотрение дел, потому процесс ещё идёт.

Устюгов является чемпионом Игр-2010 в гонке с общим стартом и Олимпиады-2014 в эстафетной гонке, после которой завершил карьеру.

Слепцова завоевала олимпийское золото в женской эстафете в Ванкувере в 2010 году. Спортсменка завершила карьеру в 2017-м.

Ранее Глава IBU рассказал, скажется ли дисквалификация Печёнкина и Чернышова на процессе восстановления СБР.