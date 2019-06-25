Глава IBU рассказал, скажется ли дисквалификация Печёнкина и Чернышова на СБР

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин ответил на вопрос, отразится ли дисквалификация Александра Печёнкина и Александра Чернышова за нарушение антидопинговых правил на процессе восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР).
Глава IBU рассказал, скажется ли дисквалификация Печёнкина и Чернышова на СБР
  • РИА Новости

«Есть рабочая группа, которая следит за выполнением критериев. В конце концов решение принимает правление IBU, но рабочая группа должна предоставить свои предложения. СБР, ОКР и РУСАДА тоже в этой рабочей группе. Но наши члены рабочей группы изложат исполнительному комитету IBU своё видение», — приводит слова Далина РИА Новости.

25 июня стало известно, что 27-летний Печёнкин и 26-летний Чернышов дисквалифицированы на четыре года за участие в допинговых схемах.

Ранее сообщалось, что Печёнкин решил завершить карьеру.

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