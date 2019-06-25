СМИ: Футболист «Севильи» стал участником ДТП, в котором погибли молодожёны
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По информации Mundo Deportivo, 23 июня футболист Хоао Малек, находясь за рулём своей машины, на высокой скорости не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. Во втором транспортном средстве находилась молодая пара, которая обручилась день назад и готовилась к свадьбе. Предполагается, что футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3— Pedro (@Pedro52338147) 24 июня 2019 г.
Хоао Малек выступал за резервную команду «Севильи» на правах аренды. Его нахождение в клубе истекает 30 июня.
Ранее сообщалось, что грузовик команды «КамАЗ-мастер» попал в ДТП в Санкт-Петербурге.