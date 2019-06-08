Грузовик команды «КамАЗ-мастер» попал в ДТП в Санкт-Петербурге

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Один из гоночных грузовиков российской команды «КамАЗ-мастер» попал в ДТП в Санкт-Петербурге.
Грузовик команды «КамАЗ-мастер» попал в ДТП в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу команды, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что ДТП произошло на автопробеге в Санкт-Петербурге во время построения колонны для экспозиции. Женщина на легковом автомобиле, проигнорировав сигналы сотрудника ГИБДД, въехала в оцепленную зону и при попытке объехать колонну врезалась в грузовик.

Ранее СМИ назвали вероятную причину смертельного ДТП с участием Рейеса.

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