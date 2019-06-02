СМИ назвали вероятную причину смертельного ДТП с участием Рейеса

Стали известны результаты предварительной экспертизы дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

Как сообщает Mundo Deportivo, предварительная экспертиза автокатастрофы показала, что на автомобиле футболиста лопнула шина во время движения. По данным экспертов, транспортное средство двигалось со скоростью 237 км/ч.

Также, по информации источника, Рейес не пользовался автомобилем Mercedes Brabus S550, на котором угодил в ДТП, в течение последних нескольких месяцев.

Хосе Антонио Рейес и его 23-летний кузен стали жертвами ДТП. Двигаясь на высокой скорости, автомобиль футболиста вылетел с трассы и загорелся.

Ранее сообщалось, что футбольный мир скорбит о погибшем испанском полузащитнике Хосе Антонио Рейесе.