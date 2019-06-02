СМИ назвали вероятную причину смертельного ДТП с участием Рейеса
Как сообщает Mundo Deportivo, предварительная экспертиза автокатастрофы показала, что на автомобиле футболиста лопнула шина во время движения. По данным экспертов, транспортное средство двигалось со скоростью 237 км/ч.
Также, по информации источника, Рейес не пользовался автомобилем Mercedes Brabus S550, на котором угодил в ДТП, в течение последних нескольких месяцев.
Хосе Антонио Рейес и его 23-летний кузен стали жертвами ДТП. Двигаясь на высокой скорости, автомобиль футболиста вылетел с трассы и загорелся.
Ранее сообщалось, что футбольный мир скорбит о погибшем испанском полузащитнике Хосе Антонио Рейесе.