Малиньяджи обвинил судей боя с Лобовым в некомпетентности

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Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи считает, что судьи, которые подсчитывали результат его поединка с Артёмом Лобовым на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6, обладали недостаточной компетентностью.
Малиньяджи обвинил судей боя с Лобовым в некомпетентности
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«Думаю, что выбросил больше джебов и точных ударов во второй половине поединка, чем в первой. Иронично, что судьи посчитали в мою пользу только первые два раунда, а после третьего раунда они не засчитали мою победу ни в одном. В третьем раунде я получил рассечение, после этого они считали лишь мою кровь. Я переигрывал Лобова, но у меня было рассечение, и судьи смотрели лишь на это, а не на сам бой. Я думал, что контролирую поединок, и был спокоен», — приводит слова Малиньяджи Sherdog.

Американец проиграл единогласным решением судей российско-ирландскому бойцу смешанных единоборств Артёму Лобову на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6.

Ранее сообщалось, что Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи.

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