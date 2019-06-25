Мане: готов обменять победу в ЛЧ на Кубок африканских наций

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признался, что мечтает о победе в Кубке Африки со своей национальной командой.

«Победа в Кубке Африки со сборной, которая никогда здесь не побеждала, — это что-то невероятное. Я готов променять победу в Лиге чемпионов на победу в Кубке Африки. Возвращение в Дакар было бы экстраординарным, это моя самая большая и наиболее безумная мечта», — цитирует Мане France Football.

Cборная Сенегала с победы стартовала на Кубке Африки, обыграв Танзанию со счётом 2:0. Также в группе С играют команды Алжира и Кении.

Ранее сообщалось, чем интересен Кубок Африки по футболу.