Шестёркин — о первых днях в лагере «Рейнджерс»: пару раз получил в голову

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Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о первых днях в летнем лагере команды.
Шестёркин — о первых днях в лагере «Рейнджерс»: пару раз получил в голову
  • ©Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Пока не успел на всех насмотреться, пару раз в голову получил, будем работать. Я приехал лишь три дня назад, после лагеря поеду на сборы. Для меня большая честь оказаться в таком большом клубе. Довольствоваться малым не хочу, хотелось бы больше играть в НХЛ», — сказал вратарь в интервью клубной пресс-службе.

Игорь Шестёркин подписал контракт с «Рейнджерс» в мае 2019 года. До этого вратарь выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА.

Ранее сообщалось, что Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».

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