Шестёркин — о первых днях в лагере «Рейнджерс»: пару раз получил в голову
- ©Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Пока не успел на всех насмотреться, пару раз в голову получил, будем работать. Я приехал лишь три дня назад, после лагеря поеду на сборы. Для меня большая честь оказаться в таком большом клубе. Довольствоваться малым не хочу, хотелось бы больше играть в НХЛ», — сказал вратарь в интервью клубной пресс-службе.
Игорь Шестёркин подписал контракт с «Рейнджерс» в мае 2019 года. До этого вратарь выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА.
Ранее сообщалось, что Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».