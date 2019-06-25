Шестёркин — о первых днях в лагере «Рейнджерс»: пару раз получил в голову

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о первых днях в летнем лагере команды.

«Пока не успел на всех насмотреться, пару раз в голову получил, будем работать. Я приехал лишь три дня назад, после лагеря поеду на сборы. Для меня большая честь оказаться в таком большом клубе. Довольствоваться малым не хочу, хотелось бы больше играть в НХЛ», — сказал вратарь в интервью клубной пресс-службе.

Игорь Шестёркин подписал контракт с «Рейнджерс» в мае 2019 года. До этого вратарь выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА.

Ранее сообщалось, что Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».