Глушаков объяснил, почему он был невыгоден Каррере в «Спартаке»

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков объяснил, почему был невыгоден экс-наставнику команды Массимо Каррере.

«Каррера? Давай не будем про него вообще. Он мне неинтересен просто даже. Произошедшее в «Спартаке» после чемпионства? Там моей вины нет особо. Если были вопросы — пришли бы на базу, предъявили, когда у нас результат был плохой. Я ни от кого не скрывался. Тренеру я всегда всё говорил прямо в глаза, в лоб. За что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и всё», — сказал игрок на Youtube-канале «Макарена».

Он также отметил, что позже сможет рассказать всё подробнее о событиях в «Спартаке», но пока не будет этого делать, так как идёт бракоразводный процесс. По его словам, некоторые люди задействованы и в ситуации в команде, и в разводе.

«Всё, что бы я сейчас ни говорил, вывернули бы по-другому. Чувствую ли, что меня предали в «Спартаке»? На данный момент не предали. До этого — предали», — подчеркнул Глушаков.

Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году. 19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком.

Ранее футболистка сборной России Ксения Коваленко предложила Глушакову работу в женском футболе.