Футболистка сборной России предложила Глушакову работу в женском футболе

Защитник московского ЦСКА и женской сборной России по футболу Ксения Коваленко отреагировала на публикацию хавбека Дениса Глушакова в соцсети о поиске новой работы.

В комментариях под записью Глушакова с изображением человека с табличкой, на которой написано: «Ищу работу», 24-летняя футболистка написала: «Можешь к нам пойти, в женский футбол».

Глушаков остался без клуба после расторжения контракта с московским «Спартаком», за который он выступал шесть лет и с которым стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Глушаков и Комбаров посетили матч «Сочи» — «Луч».