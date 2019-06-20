Глушаков и Комбаров посетили матч «Сочи» — «Луч»

Бывшие футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров посетили товарищеский матч «Сочи» — «Луч» (2:0).

Как сообщает паблик болельщиков ФК «Сочи», футболисты Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров посетили матч команды против «Луча», который состоялся на московском стадионе «Крылья Советов».

Оба игрока накануне стали свободными агентами. По неофициальной информации, Глушаков и Комбаров могут стать игроками ФК «Сочи», который в следующем году будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, как сообщество «Спартака» отреагировало на уход Дениса Глушакова.