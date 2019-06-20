Глушаков и Комбаров посетили матч «Сочи» — «Луч»

Короткая ссылка
Бывшие футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров посетили товарищеский матч «Сочи» — «Луч» (2:0).

Как сообщает паблик болельщиков ФК «Сочи», футболисты Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров посетили матч команды против «Луча», который состоялся на московском стадионе «Крылья Советов».

Оба игрока накануне стали свободными агентами. По неофициальной информации, Глушаков и Комбаров могут стать игроками ФК «Сочи», который в следующем году будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, как сообщество «Спартака» отреагировало на уход Дениса Глушакова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить