Глушаков и Комбаров посетили матч «Сочи» — «Луч»
Как сообщает паблик болельщиков ФК «Сочи», футболисты Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров посетили матч команды против «Луча», который состоялся на московском стадионе «Крылья Советов».
Оба игрока накануне стали свободными агентами. По неофициальной информации, Глушаков и Комбаров могут стать игроками ФК «Сочи», который в следующем году будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее сообщалось, как сообщество «Спартака» отреагировало на уход Дениса Глушакова.