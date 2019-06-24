Сборная России выиграла первый объединённый чемпионат Европы по ММА

Сборная России заняла первое место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам (ММА) в столице Италии — Риме.

Россияне выиграли общекомандный медальный зачёт, завоевав пять золотых, три серебряные и одну бронзовую награду.

Чемпионами стали Виктория Дудакова, Магомед Алиев, Саламат Исбулаев, Магомедхабиб Умаров и Игорь Глазков. Серебро завоевали Сулейман Бершигадов, Евгений Морозов и Гаджимурад Багаудинов. Бронза в активе Магомедрасула Гусенгаджиева.

Российские бойцы четвёртый год кряду побеждают на европейском первенстве. Тем не менее в этом году соревнования впервые состоялись под эгидой объединённой федерации IMMAF/WMMAA.

Также прошёл юниорский чемпионат Европы для спортсменов от 18 до 20 лет. Россияне стали победителями командного зачёта, выиграв пять золотых (Загирхан Ибрагимов, Ахмед Нуцалханов, Доробхош Наботов, Омар Алиев, Шамсутдин Махмудов), а также по одной серебряной (Самур Магомедханов) и бронзовой медали (Батиру Шаруханов).

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