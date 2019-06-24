Нурмагомедов: дебют Абубакара в UFC переносится

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда в рамках промоушена дебютирует его брат, Абубакар.

«Дата дебюта Абубакара Нурмагомедова в UFC переносится с турнира в Абу-Даби на турнир в Москве, который приблизительно состоится в ноябре. Мы с командой сделали всё, чтобы он смог выступить вместе с нами на UFC 242, но хирургическое вмешательство на руке не позволит ему восстановится к сентябрю», — написал спортсмен в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов проведёт свой следующий поединок 7 сентября в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Соперником станет американец Дастин Порье.

Ранее Лобов заявил, что верит в победу Макгрегора над Нурмагомедовым в матче-реванше.

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