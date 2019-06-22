Лобов заявил, что верит в победу Макгрегора над Нурмагомедовым в матче-реванше

Российский боец смешанных единоборств Артём Лобов, выступающий в организации по кулачным боям Bare Knuckle FC, заявил, что верит в победу ирландца Конора Макгрегора над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым в повторном бою.

«Можно вспомнить, что произошло между Конором Макгрегором и Нэйтом Диасом. Когда Конор понял, в чём заключалась его ошибка, он поменял свой подход, вернулся к стратегии и по-другому подошёл к тренировочному лагерю и в итоге одержал победу. Фанаты неправильно понимают конкурентный мир. Здесь нет проблем с поражениями. Вас определяет не то, уступили ли вы, а то, как вы возвращаетесь. Я верю, что Макгрегор победит Нурмагомедова», — цитирует Лобова Business Insider.

Боец добавил, что бокс изменил понятие спорта. Где фальшивые непобедимые чемпионы не хотят драться друг с другом.

Ранее сообщалось, что команда Малиньяджи на взвешивании попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии.