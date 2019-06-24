Нигматуллин уверен, что Гилерме не стоит переходить из «Локомотива» в «Спартак»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил уверенность, что в интересах национальной команды Маринато Гилерме стоит остаться в «Локомотиве»

«У Гилерме всё хорошо в «Локо». Он авторитетен, стабилен. На мой взгляд, менять на данному этапе нет никакого смысла! На сегодняшний день он — лучший вратарь России. Переходить в «Спартак», где и так хватает игроков на эту позицию, — решение странное. Гарантий того, что он будет там первым, нет. Тренер знает его не так хорошо, как Сёмин, сложно предугадать, какое решение он примет в итоге», — заявил эксперт в интервью RT .

При этом Нигматуллин поддержал позицию Гилерме относительно повышения зарплаты и иных бонусных выплат.

«Нужно пользоваться таким моментом. Вот в этом я не вижу ничего плохого. Карьера на взлёте, почему бы не попробовать улучшить условия своей работы? У нас в лиге многим легионерам платят завышенные зарплаты, которые, если честно, не всегда обоснованы. Гилерме — не просто классный вратарь, он теперь и первый номер сборной России. Так что имеет полное право рассчитывать на улучшение своего договора», — отметил Нигматуллин.

Ранее экс-президент «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что новый контракт Гилерме станет последним в его карьере.