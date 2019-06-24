Экс-президент «Локомотива» считает, что новый контракт Гилерме станет последним в его карьере

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о проблемах с подписанием нового соглашения с голкипером команды Маринато Гилерме. По его мнению, запрашиваемый трёхлетний контракт станет для вратаря последним в карьере, поэтому игроку не стоит отказываться от выгодных условий.

«Лично я не знаю, какие у него резоны, что пообещали ему в «Спартаке» и пообещали ли вообще, но очевидно, что этот контракт будет для него последним в карьере. Гилерме — 33 года, через три сезона он с огромной долей вероятности завершит своё выступление. Так что, если такое предложение есть и оно действительно лучше, чем у «Локо», наверное, есть смысл его рассмотреть. Будучи первым номером сборной, он может позволить себе выбирать то, что лучше», — заявил функционер в разговоре с RT.

Геркус также отметил, что и «Локомотиву» стоит внимательно отнестись к итоговому решению по вратарской позиции.

«Трансферный вопрос всегда очень тонкий. Многое зависит от опций и бюджета, выделенного на межсезонье. Если за те деньги, которые сейчас получает Гилерме, можно купить равноценную замену — нужно рассмотреть этот вариант. Если всё безальтернативно — предпринять попытки оставить всё, как есть. Но как ни крути, действовать нужно с экономической точки зрения, при этом учитывая и игровые задачи команды. Это футбол, игроков продают и покупают. В этом нет ничего плохого», — резюмировал Геркус.

Ранее сообщалось, что Гилерме отказался подписывать новый контракт с «Локомотивом».