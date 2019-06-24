Россиянка Родина не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Истбурне

Российская теннисистка Евгения Родина уступила представительнице Туниса Онс Жабер в матче первого круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.

В следующем круге Жабер сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга.

Ранее сообщалось, что австралийская теннисистка Эшли Барти впервые в карьере возглавила рейтинг WTA.