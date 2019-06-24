Австралийская теннисистка Барти впервые в карьере возглавила рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 24 июня.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, австралийка Эшли Барти поднялась на первое место, сместив на вторую позицию японку Наоми Осаку. На третьей и четвёртой строчках остались чешка Каролина Плишкова и голландка Кики Бертенс. Немка Анжелика Кербер поднялась в топ-5, опередив другую представительницу Чехии — Петру Квитову.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая 30-е место.

Анастасия Павлюченкова осталась 45-й. Екатерина Александрова опустилась на 52-е место. Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова, Евгения Родина и Вера Звонарёва поднялись на 58-ю, 61-ю, 71-ю, 73-ю и 77-ю позиции соответственно.

Мария Шарапова переместилась с 85-го на 80-е место.

В топ-100 также входят Виталия Дьяченко и Анна Блинкова — 86-е и 87-е места.

Ранее сообщалось, что Касаткина уступила Петкович в первом круге турнира WTA в Истбурне.