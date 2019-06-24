«Крылья Советов» ведут переговоры с футболистом Комбаровым

Короткая ссылка
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ведёт переговоры о подписании контракта с защитником Дмитрием Комбаровым.
«Крылья Советов» ведут переговоры с футболистом Комбаровым
  • РИА Новости

Об этом рассказал генеральный директор клуба Виталий Шашков, слова которого передаёт РИА Новости.

Он отметил, что переговоры идут, но пока нет никакой конкретики.

Шашков также заявил, что Комбаров отправится с командой на сбор в Австрию.

Предыдущим клубом 32-летнего защитника был московский «Спартак», за который он отыграл девять лет и в составе которого сыграл 274 матча и забил 27 мячей. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Ранее сообщалось, что футболистка сборной России предложила Глушакову работу в женском футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить