Легкоатлетка Старыгина досрочно завершила выступления на ЕИ-2019 из-за травмы

Российская легкоатлетка Екатерина Старыгина, специализирующаяся на метании копья, из-за травмы ноги досрочно завершила выступления на Европейских играх 2019 года в Минске.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Юрий Борзаковкий, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что было принято решение не рисковать здоровьем спортсменки накануне чемпионата мира по лёгкой атлетике, к которому она должна успеть восстановиться.

Борзаковский также рассказал, что пока не принято решение, кто заменит Старыгину в полуфинале командных соревнований Европейских игр.

23-летняя Старыгина в рамках квалификационного командного раунда метнула копье на 63,57 м, установив личный рекорд и выполнив квалификационный норматив на мировое первенство.

Ранее сообщалось, что Илья Иванюк отказался от коммерческого старта ради выступления за сборную России на ЕИ.