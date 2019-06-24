Легкоатлетка Старыгина досрочно завершила выступления на ЕИ-2019 из-за травмы
- РИА Новости
Об этом сообщил главный тренер национальной команды Юрий Борзаковкий, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что было принято решение не рисковать здоровьем спортсменки накануне чемпионата мира по лёгкой атлетике, к которому она должна успеть восстановиться.
Борзаковский также рассказал, что пока не принято решение, кто заменит Старыгину в полуфинале командных соревнований Европейских игр.
23-летняя Старыгина в рамках квалификационного командного раунда метнула копье на 63,57 м, установив личный рекорд и выполнив квалификационный норматив на мировое первенство.
Ранее сообщалось, что Илья Иванюк отказался от коммерческого старта ради выступления за сборную России на ЕИ.