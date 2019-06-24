Иванюк отказался от коммерческого старта ради выступления за сборную России на ЕИ

Российский легкоатлет, серебряный призёр Европейских игр — 2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк заявил, что ему очень хотелось выступить на стартах под флагом России.

«Сегодня я почувствовал, что выступать в форме сборной России очень даже ответственно. Когда выступаешь за команду, здесь совершенно всё по-другому. Сегодня проходит коммерческий старт в польском Ополе, довольно-таки неплохие призовые. Но всех денег не заработаешь, очень хотелось выступить наконец-то под российским флагом», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановлено из-за с допингового скандала. В связи с этим российские лекоатлеты на международных стартах вынуждены выступать под нейтральным статусом.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Иванюк завоевал серебро Европейских игр — 2019.