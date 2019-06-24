Глушаков: ищу работу

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что ищет работу.

В своём Instagram 32-летний хавбек опубликовал изображение человека с табличкой, на которой написано: «Ищу работу».

«Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком 19 июня.

Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Глушаков в прошедшем сезоне провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что «Фратрия» отреагировала на уход Глушакова из «Спартака».