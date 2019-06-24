Глушаков: ищу работу
- РИА Новости
В своём Instagram 32-летний хавбек опубликовал изображение человека с табличкой, на которой написано: «Ищу работу».
«Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком 19 июня.
Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
Глушаков в прошедшем сезоне провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что «Фратрия» отреагировала на уход Глушакова из «Спартака».