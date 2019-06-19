«Фратрия» отреагировала на уход Глушакова из «Спартака»
- РИА Новости
«Сегодня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым. «Фратрия» приветствует это верное, хоть и очень запоздалое решение руководства клуба», — говорится на официальном сайте объединения.
«Фратрия» также поблагодарила всех фанатов красно-белых, которые участвовали в акции против игрока.
«Только вместе мы сможем и дальше делать «Спартак» лучше и бороться за свои идеалы! «Спартак» — навсегда!» — написано в заявлении.
«Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком 19 июня.
Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
Глушаков в прошедшем сезоне провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.
Ранее Леонид Федун заявил, что Сальваторе Боккетти покинет «Спартак».