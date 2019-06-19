«Фратрия» отреагировала на уход Глушакова из «Спартака»

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Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление в связи с уходом из команды полузащитника Дениса Глушакова.
«Фратрия» отреагировала на уход Глушакова из «Спартака»
  • РИА Новости

«Сегодня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым. «Фратрия» приветствует это верное, хоть и очень запоздалое решение руководства клуба», — говорится на официальном сайте объединения.

«Фратрия» также поблагодарила всех фанатов красно-белых, которые участвовали в акции против игрока. 

«Только вместе мы сможем и дальше делать «Спартак» лучше и бороться за свои идеалы! «Спартак» — навсегда!» — написано в заявлении.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком 19 июня.

Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Глушаков в прошедшем сезоне провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.

Ранее Леонид Федун заявил, что Сальваторе Боккетти покинет «Спартак».

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