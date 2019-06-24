Маррей прокомментировал завоевание титула на первом турнире после возвращения

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал свою победу в парном разряде на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице Великобритании — Лондоне.

«В начале недели я расслабился, но по ходу турнира стал всё больше нервничать. Мои соревновательные инстинкты дали о себе знать. С бедром всё было отлично, никакой боли я не испытывал. Теперь хочу продолжать прогрессировать, но сейчас я просто рад возвращению на корт», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

32-летний британец, перенёсший ряд операций на тазобедренном суставе, в паре с испанцем Фелисьяно Лопесом стал победителем турнира в Лондоне, обыграв американца Рама Раджива и британца Джо Солсбери со счётом 7:6, 5:7, 10:5.

Ранее Маррей рассказал, когда сможет вернуться к выступлениям в одиночном разряде.