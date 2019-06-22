Теннисист Маррей рассказал, когда может вернуться к выступлениям в одиночном разряде

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, когда сможет вернуться к выступлениям на турнирах в мужском одиночном разряде.

По словам Маррея, которые передаёт Tennis World USA, его возвращение может состояться на турнире ATP серии Challenger в шотландском Глазго, названом в честь его семьи — Murray Trophy.

«Мне стоит начать выступления в одиночном разряде с более низкого уровня. Сложнее всего в теннисе — возвращаться в тур после травмы и сразу играть трёхсетовый поединок. В отличие от других спортсменов, теннисисты не могут провести один сет и попросить замену. Поэтому лучше сначала снизить уровень и постепенно его повышать. Буду проводить больше матчей и смотреть, как отреагирует бедро», — пояснил 32-летний британец, перенёсший ряд операций на тазобедренном суставе.

Ранее сообщалось, что Маррей сыграл первый официальный матч после операции на бедре.